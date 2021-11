Streit zwischen Umweltverbänden bremst Windenergie aus

Stellt der LEE die gesamte Planungspraxis in Frage?

Heide Naderer, NABU-Vorsitzende

Der NABU wiederum wirft dem LEE unlautere Motive vor: Im LEE -Vorstand säßen "Privatpersonen, die ihr monetäres Interesse bedroht sehen durch uns" , sagt Heide Naderer, die Vorsitzende des NABU NRW. Der LEE stelle in Sachen Windenergie "die gesamte Planungs- und Genehmigungspraxis in Frage" , wenn er sich gegen Klagen des NABU wehrt.



Die Fronten sind verhärtet, persönlich redet man unter den Spitzen der beiden Verbände derzeit offenbar nicht mehr miteinander. Stattdessen liefern sich beide Seiten eine Zahlenschlacht. Der LEE hat ausgerechnet, dass durch NABU -Klagen mehr als 100 Windräder mit über 500 Megawatt Leistung entweder ausgebremst oder ganz blockiert wurden.

Verhärtete Fronten bei der Windenergie