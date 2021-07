Inzidenzdebatte: NRW-Krankenhäuser verwundert über Spahn

Der Bundesgesundheitsminister hatte zuletzt eine Diskussion um den Inzidenzwert entfacht. Eine hohe Inzidenz bedeute nicht automatisch eine ebenso hohe Belastung bei den Intensivbetten, so Spahn. Per Verordnung will er deshalb mehr Daten aus den Kliniken erhalten, wie zum Beispiel Impfstatus, Alter und Art der Behandlung.

Inzidenz soll weiterhin eine Rolle spielen

Rückendeckung für die Pläne von Spahn kommt von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. " Der Blick auf die Intensiv-Therapie reicht nicht aus ", sagte Vorstand Eugen Brysch. Es brauche verlässliche Daten, ergänzt mit der Impfrate lasse sich die Pandemielage besser beurteilen.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums soll die Inzidenz auch künftig noch eine Rolle spielen. Sie habe zwar an Aussagekraft verloren, sei aber weiter ein wichtiger Parameter.