allesdichtmachen: Freier Meinungsaustausch zur Meinungsfreiheit im Landtag

Was jedoch auf Tritschlers Worte folgte, war ein ziemlich deutlicher Gegenbeweis zu seiner vorgebrachten Kritik. Redner sämtlicher Fraktionen nannten die Aktion #allesdichtmachen nämlich einen zulässigen, kritischen Beitrag gegen die Corona-Politik, der jedoch - auch hier herrschte Einigkeit - sein Ziel in größten Teilen verfehlt habe.

CDU, FDP und SPD reagieren entspannt

CDU-Rednerin Andrea Stullich sagte, Ironie sei für sie das falsche Stilmittel für eine politische Aussage gewesen. Dass die Künstler und Künstlerinnen jetzt dafür von der AfD vereinahmt würden, hätten sie nicht verdient.

Sarah Philipp von der SPD ergänzte, die Beteiligten konnten ihre Meinung verbreiten und durchaus auf ihre Sorgen und und Ängste aufmerksam machen. Ihr persönlich fehle es in den Videos jedoch an Differenzierung und Lösungsvorschlägen. Außerdem sei die Debatte doch der beste Beweis für Meinungsfreiheit, wenn die AfD "mit ihrer teilweise widerwärtigen Rhetorik in diesem Parlament sprechen dürfe", so Philipp.

Ministerin rät zum Nachdenken - für Alle

Der FDP-Abgeordnete Thomas Nückel sagte, "sich lächerlich zu machen, ist vom Grundgesetz gedeckt," mit der Teils heftigen, inhaltlichen Kritik müssten Künstler, Künstlerinnen aber auch der zuvor angesprochene Garelt Duin daher leben. Und Reaktionen auf Twitter seien nun einmal das, "was Reaktionen auf Twitter sind: hysterisch!", betonte Nückel.