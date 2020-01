Worum es bei dem Streit um Datteln 4 geht

Vor ziemlich genau einem Jahr, Ende Januar 2019, empfahl die Kohlekommission " für bereits gebaute, aber noch nicht in Betrieb befindliche Kraftwerke eine Verhandlungslösung zu suchen ". Das Ziel dieser Verhandlungslösung sollte es sein, diese Meiler " nicht in Betrieb zu nehmen ".

Es gibt genau ein Kohlekraftwerk in Deutschland, auf das dieser Passus zutrifft: Datteln 4. Bundesregierung, Kohleländer und Energiekonzerne haben nun vereinbart, dass der 1000-Megawatt-Meiler regulär ans Netz geht. Das ist das glatte Gegenteil von dem, was die Kohlekommission empfohlen hat – und was die Bundesregierung " eins zu eins umsetzen" wollte.

Für Freitag (24.01.2020) haben unter anderem die Klimaschützer von "Fridays for Future" zu einer Demonstration gegen das Kraftwerk Datteln 4 aufgerufen.