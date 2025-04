NRW-Datenschutzbeauftragte warnt Polizei vor WhatsApp

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz, Bettina Gayk, ist gegen die Nutzung von WhatsApp bei der Polizei. "Was für private Unterhaltungen in Ordnung sein kann, stößt im dienstlichen Gebrauch an seine Grenze" , teilte Gayk am Mittwoch in Düsseldorf mit. Sie warnte davor, dass Bedienstete einen Dienst nutzen, "der hinsichtlich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten intransparent ist" .

"Hoch problematisch"

NRW-Datenschutzbeauftragte Bettina Gayk

Unter Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen wird nach Angaben der Beauftragten "anscheinend teils dienstlich über WhatsApp-Gruppen kommuniziert" . Es handele sich nicht um Einzelfälle. Doch selbst wenn Behörden oder Vorgesetzte die Nutzung der Messenger-App im Dienst tolerierten, sei dies "hoch problematisch" , so Gayk.

Nach den der Beauftragten vorliegenden Beschwerden werden bei der Polizei in NRW beispielsweise Infos zu Dienstplänen und Krankmeldungen über WhatsApp ausgetauscht.