Datendiebstahl betrifft 154 Menschen in NRW

Wirklich alle Betroffenen informiert?

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Datenlecks am vergangenen Freitag (04.01.2019) habe er angeordnet, dass " alle Betroffenen in NRW direkt informiert wurden" , lobte Reul seine eigene Abteilung am Dienstag. Offenbar trifft das aber nicht ganz zu. So meldete sich der Vorsitzende der Grünen Fraktion im Landtag, Arndt Klocke, am Dienstag auf Twitter: " Herr Minister, definieren Sie bitte mal 'sofort'! ".

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Auch er gehört zu den Gehackten, habe aber " einzig aus Medienberichten " erfahren, dass auch sein Name und private Angaben veröffentlicht wurden. " Bis heute hat sich keine Sicherheitsbehörde bei mir gemeldet ", sagt Klocke. Um überhaupt an Informationen zu gelangen, habe er selber " proaktiv auf die Behörden zugehen " müssen. Zwei weiteren Kolleginnen sei es ebenso ergangen.

25 der insgesamt 137 betroffenen Politiker aus NRW habe man bisher tatsächlich nicht erreichen können, räumt Innenministeriumssprecher Wolfgang Beus auf WDR-Nachfrage ein. " Ich glaube aber nicht, dass man sagen kann, wir hätten uns nicht bemüht. " Warum Arndt Klocke keine Information erhielt, werde man nachprüfen.

Verdächtiger festgenommen

Am Dienstagmorgen hatte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden die vorläufige Festnahme eines 20-Jährigen aus Mittelhessen bekanntgegeben. Er soll allein gehandelt haben.