Daten im Fall Amad A. offenbar doch nicht gelöscht

Es ist eine große Überraschung, die Innenminister Herbert Reul ( CDU ) am Mittwoch in der Fragestunde im Landtag verkündet: Die wichtigen Daten, die zur Aufklärung des Todes des syrischen Geflüchteten Amad A. beitragen sollen, existieren noch. Es gebe offensichtlich ein großes Missverständnis, so Reul. Der Abgeordnete der Grünen, Stefan Engstfeld, hatte den Innenminister nach Konsequenzen aus den Löschungen der Datensätze von Amad A. in den polizeilichen Datenbanken des Bundes und des Landes gefragt.

Löschmoratorium nicht gebrochen

Zur Erinnerung: Der Syrer Amad A. soll aufgrund der Zusammenführung von Datensätzen mit einem Mann aus Mali irrtümlich inhaftiert worden sein. In der JVA Kleve starb er später bei einem Zellenbrand. Die Umstände sind bis heute nicht vollständig aufgeklärt.

Im Dezember 2018 hatte Innenminister Reul angeordnet, alle Daten zur Aufklärung des Todes von Amad A. zu sichern. Doch die Oberstaatsanwältin aus Kleve sagte vor dem Untersuchungsausschuss am 11. Mai 2021 unter Berufung auf das Landeskriminalamt (LKA) aus, dass die Daten in der Landesdatenbank gelöscht worden seien.

Dem widersprach Innenminister Reul nun am Mittwoch im Landtag. Das sei nur die erste Aussage des LKA gewesen. Inzwischen habe man sich nach genauerer Betrachtung korrigiert, erläutert der Innenminister den Abgeordneten. Nur in der Bundesdatenbank sei zwei Jahre nach dem Sterbedatum automatisch alles entfernt worden.