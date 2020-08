NRW bündelt Arbeit gegen Cyberkriminalität

Das Land NRW bekommt eine Koordinierungsstelle für Cybersicherheit. Sie soll alle relevanten Informationen zur Kriminalität im Netz bündeln und an die Verwaltung des Landes weiterleiten - damit alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Die Landesregierung verspricht sich davon, dass auch die Bürger und Unternehmen in NRW besser geschützt werden.

Video starten, abbrechen mit Escape Cyber-Kriminalität: Solinger Unternehmer wird erpresst. Lokalzeit Bergisches Land. . 05:53 Min. . Verfügbar bis 03.03.2021. WDR. Von Rita Jäger.

Synergien schaffen

Die Einrichtung der Koordinierungsstelle wurde am Dienstag vom Kabinett beschlossen. Sie soll zu einer neuen Digitalabteilung im Innenministerium gehören. Dadurch soll es auch Synergien mit anderen Sicherheitsbehörden wie der Spionage- und Cyberabwehr des Verfassungsschutzes und dem Cybercrime-Kompetenzzentrum des Landeskriminalamts geben.