Cyberangriffe aus Russland: NRW laut Experten "robust aufgestellt"

Der Krieg in der Ukraine weitet sich aus. Noch liegen die Ziele der russischen Angriffe auf dem Territorium der Ukraine - doch rechnen Experten in Zukunft mit Cyberangriffen auch auf deutsche Netze und Einrichtungen. Zwar sei noch nichts Konkretes geschehen, aber es geben Hinweise und Warnungen, sagte NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) am Freitag.

Man sei " auf alles gefasst: Desinformationskampagnen, Cyberattacken, Spionage ". Dieser Krieg werde nicht nur mit Waffen an der Frontlinie geführt, "sondern auch mit Falschinformationen und im Internet". Auf der Innenministerkonferenz der sogenannten B-Länder - also unionsgeführte Länder -, die am Freitag in Düsseldorf zuende ging, lag daher auch ein Fokus auf dem Thema Cybersicherheit - generell und im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.