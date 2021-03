Hackerangriff auf NRW-Politiker

Im Frühjahr 2015 war zudem das IT-System des Deutschen Bundestages von Hackern angegriffen worden. Dabei sollen mehrere Gigabyte an Daten abgeleitet worden sein. Was genau hinter dem Angriff auf NRW-Politiker steckt ist noch unklar. Der Verfassungsschutz prüft aktuell, ob auch in NRW sensible Daten abgeflossen sind. Elf der betroffenen Politiker haben die Behörden mittlerweile erreicht und gewarnt. Weitere Fälle werden nicht ausgeschlossen.