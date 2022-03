Currenta: Wesentliche Auflagen wurden missachtet

Nach dem Brand in der Sondermüllverbrennungsanlage von Currenta in Leverkusen im Juli 2021 zeichnet sich immer deutlicher ab: Der Betreiber des Chemparks hat offenbar wesentliche Auflagen der Bezirksregierung Köln missachtet. Das wurde in einer Sitzung des Umweltausschusses am Mittwochabend deutlich. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) informierte gemeinsam mit der Regierungspräsidentin von Köln, Gisela Walsken ( SPD ), die Abgeordneten.

Aus Kostengründen neue Software eingesetzt

Im Frühjahr 2021, also mehrere Monate vor dem Unglück, wurden die Sicherheitszentralen an den Currenta-Standorten Dormagen, Krefeld und Leverkusen in einen " nicht genehmigten " Zustand versetzt. Dies berichtete der zuständige Dezernatsleiter der Bezirksregierung. Um das Personal zu reduzieren, seien die Leitstellen nicht mehr rund um die Uhr besetzt gewesen. Zudem habe Currenta ohne Genehmigung auf ein neues Softwaresystem umgestellt.

Die Kölner Behörde veranlasste nach Bekanntwerden dieser Mängel, dass die Leitstellen wieder in den Ursprungszustand versetzen werden. Qualität und Sicherheit gingen vor Geld, hieß es in Anspielung auf den wirtschaftlichen Druck seitens Currenta. Die Firma will ihren Müllofen möglichst schnell wieder in Betrieb nehmen.

Hätte vor Explosion gewarnt werden können?

Umweltministerin Ursula Heinen-Esser

Umweltministerin Heinen-Esser hatte einen separaten Bericht über die Einsatzfähigkeit der Sicherheitszentrale angekündigt, der deren möglichen Einfluss auf die Explosion im vergangenen Jahr beleuchten sollte. Sieben Menschen waren bei dem Unglück gestorben, 31 wurden verletzt. Der Bericht lag bis zum Ende der Ausschusssitzung allerdings nicht vor. Von besonderem Interesse ist dabei, ob die nicht genehmigten Umstellungen möglicherweise einen Einfluss auf das Unglück hatten.