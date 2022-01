Mit Billigung der Bezirksregierung: Currenta leitete weiteres Gift-Gemisch in den Rhein

Nach dem Brand in der Sondermüllverbrennungsanlage von Currenta in Leverkusen-Bürrig Ende Juli wurde weit mehr kontaminiertes sogenanntes "Ereigniswasser" und Spülwasser aus den Tanks in die Kläranlage und damit in den Rhein geleitet als bisher bekannt. Das geht aus einem Bericht des NRW -Umweltministeriums an den Landtag hervor. Danach hat die Bezirksregierung Köln insgesamt drei Sondereinleitungen genehmigt.

Am 20.08.21 wurde Currenta "die Erlaubnis erteilt, den leeren Stapeltank 3 zu spülen und ca. 7.000 Kubikmeter über die Kläranlage in den Rhein einzuleiten" , heißt es dort. Der Vorgang erstreckte sich über drei Tage.