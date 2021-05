Misshandlung von CSD-Teilnehmer beschäftigt Landtag

Vor fünf Jahren sollen Polizeibeamte einen Teilnehmer des Kölner CSD s geschlagen und gedemütigt haben. Der Fall führte bundesweit zu Schlagzeilen, weil nicht gegen die mutmaßlich gewalttätigen Polizeibeamten, sondern gegen den CSD -Teilnehmer ermittelt wurde. Jetzt beschäftigt der Fall auch den Düsseldorfer Landtag. Die SPD verlangt Aufklärung von Innenminister Herbert Reul ( CDU ).

Gerangel beim CSD in Köln

Sven erlitt schwere Blutergüsse

Was war passiert? Nach einer Rangelei in einem Kölner Schnellrestaurant wurde der damals 25-jährige CSD -Teilnehmer Sven im Juli 2016 von Polizisten beleidigt, geschlagen, getreten und festgenommen. Im Gewahrsam wurde ihm ohne richterlichen Beschluss Blut abgenommen. Mitten in der Nacht wurde er schließlich - nur in Unterwäsche gekleidet - wieder freigelassen.

Doch zu Svens Überraschung klagte die Staatsanwaltschaft nicht die Beamten, sondern Sven an, wegen Widerstands und Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte. 2017 wurde Sven zum ersten Mal freigesprochen. Die Richterin am Amtsgericht hatte "deutliche Zweifel" an der Richtigkeit der Aussagen der Polizeibeamten.

Richter entschuldigt sich bei Sven

Doch die zuständige Oberstaatsanwältin wollte das so nicht stehen lassen und ging in Berufung. 2019 wurde Sven dann zum zweiten Mal freigesprochen. Diesmal entschuldigte sich der Richter am Landgericht Köln sogar ausdrücklich bei ihm.

Doch auch gegen dieses Urteil ging die Oberstaatsanwältin in Revision - wieder vergeblich. Am Oberlandesgericht wurde Sven im Februar 2020 zum dritten Mal freigesprochen. Und erneut betonte das Gericht, dass eigentlich gegen die Polizisten ermittelt werden müsste.

Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Beamte ein

Doch das geschah offenbar lange nicht. Über ein Jahr baten Sven und sein Anwalt um Akteneinsicht - vergeblich. Schließlich erfuhren sie - laut Recherchen des ARD-Politmagazins "Monitor" - im April 2021, dass die Staatsanwaltschaft bereits vor Wochen ein Verfahren gegen die Beamten gegen eine Geldbuße eingestellt hatte. An einer Anklage bestehe laut Staatsanwaltschaft kein großes öffentliches Interesse.