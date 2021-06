Polizeigewalt gegen CSD-Teilnehmer: Reul will großzügiges Schmerzensgeld

Reul: Kein Platz für Homophobie in der Polizei

Am Donnerstag befasste sich der Innenausschuss des Landtags mit dem Fall. Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte: " Für Homophobie ist in meiner Polizei kein Platz. " Auf die Misshandlungen eingehend, sagte er weiter: "Ein Tritt in den Rücken und schwulenfeindliche Beleidigungen sind vollkommen inakzeptabel." Und dann schiebt er hinterher: "Das ist eine politische Bewertung, keine juristische."