Weniger Corona-Fälle an Schulen

Die Corona-Zahlen an den Schulen würden sich positiv entwickeln, heißt es aus dem NRW-Schulministerium. Zum Stichtag 2.12.2020 waren demnach knapp 52.000 der rund 2,5 Millionen Schüler in Quarantäne. Das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den Zahlen der vergangenen drei Wochen, die zum Teil bei über 70.000 lagen.

Eine ähnliche Entwicklung gibt es auch bei den Lehrern: 2.800 von ihnen waren am 2.12.2020 in Quarantäne. In der Vorwoche waren es laut NRW-Schulministerium noch 3.500, Mitte November sogar 4.700. In NRW gibt es rund 250.000 Lehrer. Ebenfalls gesunken ist die Zahl der Corona-Infizierten, von 4.900 Ende November auf 3.900 Schüler und von 700 auf 620 Lehrer.