Corona-Epidemie ohne Plan?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Da es in beiden Fällen um eine Atemwegserkrankung " mit vergleichbaren Symptomatiken " gehe, seien die Pläne " relativ leicht adaptierbar ". Außerdem, so Spahn, sollte jedes Krankenhaus, jede Pflegeeinrichtung über einen eigenen Pandemieplan verfügen.

Mediziner kritisiert: Bund und Länder völlig unvorbereitet

Das öffentliche Gesundheitssystem sei in keiner Weise auf eine mögliche Pandemie vorbereitet, kritisiert dagegen Thomas Voshaar, Leitender Arzt am Lungenzentrum des Bethanien-Krankenhauses in Moers: " Bis gestern hat niemand nach einem Plan gefragt."

Wichtige Fragen im Fall eines Krankheitsausbruchs seien völlig ungeklärt: " Was passiert mit den Patienten, die nicht unbedingt im Krankenhaus behandelt werden müssen? " Die Bettenkapazität in den Kliniken sei beschränkt, also müsse klar sein, unter welchen Umständen man Patienten nach Hause schicken kann.

Kritisiert die Gesundheitspolitik: Lungenarzt Vorhaar

Außerdem gebe es keinen Plan für die Bevorratung von Medikamenten, Beatmungsgeräten und Atemmasken. Nach der Erfahrung mit der SARS -Epidemie 2003 habe das Moerser Krankenhaus 60 Beatmungsgeräte und 50.000 Atemmasken eingelagert - genug, um 100 bis 200 Patienten behandeln zu können, sagt der Mediziner. " Ohne eine solche Ausstattung kann ein Krankenhaus bei einer Pandemie nicht an der Versorgung teilnehmen."

Seuchenalarmplan in NRW

Zwar gibt es derzeit keinen aktuellen Pandemieplan für das Coronavirus - das Gesundheitsministerium NRW aber verfügt über einen "Seuchenalarmplan NRW", der zuletzt im Dezember 2018 aktualisiert wurde. Das 122 Seiten starke Papier enthält Handlungsanweisungen zum " Management lebensbedrohlicher hochkontagiöser Infektionskrankheiten".

Eine "Meldeschema" beschreibt, wie mit Verdachtsfällen umzugehen ist.

