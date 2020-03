Höhepunkt der Krise März und April

Roland Döhrn vom RWI Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung sagte ebenfalls "da liegt vieles momentan im Dunkeln" . Der Außenhandel werde in Mitleidenschaft gezogen und es würden " Wertschöpfungsketten gestört" .

Zulieferungen aus China, die per Container kommen, bräuchten sechs Wochen. Darum sei ein Höhepunkt der Auswirkungen "erst im März, April" zu erwarten.

Zuversicht trotz Krise