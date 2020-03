Corona lähmt auch die Politik in NRW

In Städten wie Aachen, Bielefeld, Essen, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Münster tagen nur der Hauptausschuss oder der Ältestenrat. Dort sind in der Regel nur die Fraktionsvorsitzenden vertreten. Gut, um Kontakt zu minimieren - aber ein Einschnitt für die Demokratie, findet Roland Mitschke, Fraktionsführer der CDU im RVR : "Es schränkt auch die Möglichkeiten der einzelnen Mitglieder ein und reduziert die Teilhabe der Mandatsträger." Um wenigstens Transparenz zu schaffen, will etwa die Stadt Essen politische Sitzungen per Video übertragen.