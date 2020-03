Corona und Großveranstaltungen - Wer entscheidet was?

In der Corona-Krise stimmen sich in NRW vor allem drei offizielle Akteure ab: das Gesundheitsministerium, die örtlichen Gesundheitsämter und, als zentrale Fachstelle, das Robert Koch Institut in Berlin. Das NRW-Gesundheitsministerium teilte am Montag (09.03.2020) mit, der Minister werde noch im Verlauf des Tages Kommunalvertreter treffen, um das weitere Vorgehen zu klären.

Am Sonntagabend hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) in der ARD -Sendung "Anne Will" angekündigt, die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU ) umzusetzen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen abzusagen.