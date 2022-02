Einzelhandel hofft auf Abschaffung der 2G-Kontrollen

NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst mahnt zwar zur Vorsicht bei Lockerungen. Beim nächsten Zusammentreffen von Bund und Ländern am 16. Februar aber sollten "gemeinsam Öffnungsperspektiven für den Moment entwickelt werden, zu dem Klarheit besteht, dass das Risiko einer Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr gegeben ist". Das schrieb Wüst in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" am vergangenen Wochenende.

Wüst: FFP2-Masken könnten künftig ausreichen

Für den Einzelhandel sieht auch Wüst demnach dringenden Handlungsbedarf: Hier müssten als allererstes "Einschränkungen zurückgenommen werden, die im Verhältnis zu ihrem Nutzen große Belastungen auslösen". Auch er weist darauf hin, dass die Umsetzung und Kontrolle der 2G-Regel für viele Einzelhändler "große Anstrengungen" bedeute.

Wüst ist der Auffassung, dass künftig das Tragen einer FFP2-Maske als Schutz im Handel ausreichend sei.