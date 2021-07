Das Chaos um die Corona-Inzidenzstufen

Ich würde mal sagen: Ziel verfehlt. Und wenn dann - quasi über Nacht - die Coronaschutzverordnung noch so geändert wird, dass Solingen mit einer Inzidenz von über 60 am selben Tag erst in Stufe 3 und dann wegen dieser Änderung wieder in Stufe 2 rutscht - ist die Verwirrung perfekt und die Akzeptanz der Regeln geht - anders als die Infektionszahlen - Richtung Nullpunkt.

Was wir brauchen ist eine verbindliche, verständliche und praktikable Schutzverordnung - nur so wird sie verstanden, akzeptiert und - was das wichtigste ist - auch von den Menschen umgesetzt.

Stand: 27.07.2021, 15:30