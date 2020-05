Corona-Beratungen: Was will NRW erreichen?

Erwartet werden gemeinsame Absprachen unter anderem zum Aufenthalt im öffentlichen Raum, zur Öffnung von Hotels und Gastronomie sowie zu Schulen und Kitas. Auch über mögliche "Geisterspiele" ohne Zuschauer in der Fußball-Bundesliga wird beraten. Verbindliche Entscheidungen kann diese inoffizielle Runde auch angesichts der föderalen Strukturen in Deutschland kaum fällen. Zuletzt hatte die Krisenrunde in der vergangenen Woche getagt.

Wofür setzt sich NRW ein?

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU): Der Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz gilt als Befürworter von weiteren Lockerungen - was ihm auch viel Kritik und Twitter-Spott einhandelte. Laschet selbst spricht von "verantwortungsvoller Normalität " in der Krise. Unter anderem sprach sich Laschet für das DFL-Konzept zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga aus sowie für Lockerungen im Breitensport.

Ein heikler Punkt für die Landesregierung: die Schulen. Hier wirkte die Landesregierung in den letzten Tagen unsortiert. Nach einem heftig von der Opposition im Landtag, Kommunen und Lehrergewerkschaften kritisierten Wirrwarr zwischen Laschet und Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) heißt es derzeit vom Land: Die Viertklässler kommen am Donnerstag wieder in den Klassenraum. Ansonsten ist vieles noch offen.