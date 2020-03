Laschet und Spahn derzeit gegen Masken-Pflicht

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lehnt in der Corona-Krise eine Pflicht zum Tragen von Gesichtsmasken derzeit ab. Priorität habe derzeit das Beschaffen von Masken für den medizinischen Bereich, sagte Laschet am Dienstag (31.03.2020) in Düsseldorf bei einem Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Auch Spahn sieht keine Notwendigkeit zu einer Masken-Pflicht.