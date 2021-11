Landtag debattiert über Impf- und Maskenpflicht

"Das ist ein wirksames Instrument, das wir jetzt schnellstens wieder brauchen" , sagte Kutschaty. In der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen seien die Neuinfektionsraten am höchsten.

NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU)

Die Infektionslage in NRW erscheine Stand heute "noch beherrschbar" , so NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ), aber ob das so bleibe hänge von der Entwicklung der nächsten Tage ab - unter anderem auch vom Impffortschritt. Er bezeichnete eine Impfung auch "als Akt der Solidarität" . Die Impfung schütze zudem zu 90 Prozent vor einem schweren Krankheitsverlauf. In etwa 8.000 Arztpraxen in NRW werde derzeit geimpft, sagte der Minister.

SPD wirft Ministerpräsident "PR" vor

SPD-Fraktions- und Landeschef Thomas Kutschaty