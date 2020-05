Landesregierung: Zur Schau getragene Disharmonie

Stamps Enttäuschung

Familienminister Joachim Stamp (FDP) revanchiert sich mit einem beherzten "Ich bin enttäuscht" an die Adresse Laschets. Grund: die Nicht-Beschlüsse der Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche in Sachen Kitas.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU)

Der dritte FDP-Minister der Regierung, Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, geht offensiv auf Gegenkurs zur Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in der Frage, ob sich große Läden künstlich auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche verkleinern dürfen.

Und auch noch nicht vergessen, weil noch ziemlich frisch: Mit dem umstrittenen Epidemiegesetz in seiner ursprünglichen Fassung ist Gesundheitsminister Laumann nicht nur wegen des Widerstands der Opposition vor die Pumpe gelaufen, sondern auch, weil der Koalitionspartner FDP das auf gar keinen Fall mitmachen wollte.