Corona-Krise: Land macht weitere Milliarden locker

Die CDU - FDP -Landesregierung hat entschieden, wegen der Corona-Pandemie einen zweiten Nachtragshaushalt in den Landtag einzubringen. Dies wurde nach einer Sitzung des Kabinetts am Dienstag (21.04.2020) in Düsseldorf mitgeteilt. Der Nachtragshaushalt soll ein Volumen von weiteren zehn Millliarden Euro haben. Im März hatte der Landtag bereits in einem eintägigen Eilverfahren einen Nachschlag in Höhe von 25 Milliarden Euro beschlossen. Darin enthalten sind Kreditabsicherungen in Höhe von fünf Milliarden Euro.

Hilfe für Kommunen und Infrastruktur

Die zehn Milliarden Euro des zweiten Nachtrags sollen ausschließlich zur Absicherung von Krediten der landeseigenen NRW -Bank dienen. Adressaten dieser Kredithilfen sollen vor allem Kommunen und Institutionen der öffentlichen und sozialen Infrastruktur sein, wie etwa Flughäfen oder Verkehrsbetriebe.

Die Kommunen haben durch die Krise erhebliche Einbußen bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer. Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) betonte, es sei wichtig, die Liquidität der Kommunen und Institutionen sicherzustellen.