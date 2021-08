Corona-Zahlen bei Kindern: SPD will Landtag-Sondersitzung

Kutschaty forderte auch mehr digitale Angebote von Schulministerin Gebauer für Kinder, die in Quarantäne sind. Weitere SPD-Forderungen, um den Anstieg der Infektionszahlen in NRW in den Griff zu bekommen: Mehr Luftfilter an Schulen, mehr Kinderkrankentage für Eltern, schärfere Kontrollen der 3G-Regeln, eine 2G-Regelung wie in Hamburg sowie eine Wiedereinführung der Kontaktnachverfolgung in NRW.

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist abermals gestiegen. Binnen sieben Tagen meldeten die Gesundheitsämter in dem Bundesland 127,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts am Montagmorgen hervorgeht. Am Vortag lag die Inzidenz bei 124,3 und eine Woche zuvor bei 103,3. Kein anderes Bundesland hatte so viele Neuinfektionen wie NRW, der Bundesschnitt lag am Montagmorgen bei 75,8.

Behindert der Wahlkampf die Corona-Bekämpfung?

Kutschaty erneuerte auch seinen Vorwurf, dass Ministerpräsident Laschet wegen seiner Kanzlerkandidatur nicht genug Zeit finde für das Corona-Krisenmanagement in NRW. Beim TV-Triell am Sonntagabend hatte auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Laschet fehlende Luftfilter an NRW-Schulen vorgeworfen. Der CDU-Chef verteidigte seine Krisenstrategie in Nordrhein-Westfalen. Laschet verwies am Sonntag darauf, dass überall die Zahlen wieder anstiegen.

Das Ringen um die richtigen Corona-Maßnahmen und der Bundestags-Wahlkampf dürften auch bei der Landtags-Sondersitzung ineinander übergehen.