In NRW-Kitas nur wenige Corona-Schließungen

Es gibt nur wenige landesweit erfasste Corona-Fälle in den Kitas in NRW - trotz der vierten Welle mit ihren hohen Infektionszahlen. Dies teilte das Familienministerium am Donnerstag im Fachausschuss des Düsseldorfer Landtags mit.

Nur selten sei es bislang im November nötig geworden, dass Gruppen oder ganze Kitas geschlossen werden mussten. Im Durchschnitt seien jeden Tag drei Kitas in NRW komplett zu gewesen, weil es einen Corona-Ausbruch gab. Im Laufe der ersten Novembertage seien 19 Kitas teilweise und 6 Einrichtungen komplett wegen Infektionsschutzmaßnahmen geschlossen worden, sagte der Staatssekretär im NRW-Familienministerium, Andreas Bothe. Insgesamt gibt es 10.600 Kitas in Nordrhein-Westfalen.

Diese bisherigen November-Werte sind fast identisch mit den Durchschnittszahlen von Oktober. Insgesamt wurden diesen Monat rund 150 Kinder und nochmal so viele Kita-Beschäftigte als infiziert gemeldet.