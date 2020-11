Zahl der Corona-Fälle an Schulen verdoppelt

In NRW gibt es rund 2,5 Millionen Schüler und mehr als 5.500 Schulen. Komplette Schul-Schließungen hat es laut Bericht in der letzten Woche nicht gegeben, dafür aber 68 Teilschließungen. In der Woche vor den Ferien hätten 360 Schulen pandemiebedingt teilweise und acht Schulen komplett schließen müssen, so der Bericht.