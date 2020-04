Corona: Alle Einzelhändler können bald öffnen

In Nordrhein-Westfalen dürfen ab Montag (27.04.2020) wieder sämtliche Einzelhändler ihre Geschäfte öffnen. Das hat Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) in Düsseldorf am Mittwoch (22.04.2020) erklärt.

Maximale Verkaufsfläche bleibt bestehen

Allerdings gelte weiter die maximale Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern, von der Supermärkte, Buchhandlungen, Babymärkte und Möbelhäuser ausgenommen sind.