Corona-Streit im Landtag um Schutzmasken und Seife

In der Coronakrise sorgt sich NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) um den Nachschub von Schutzausrüstung für das Personal in Kliniken und Arztpraxen. Er werde sich am Donnerstag mit der Textilindustrie treffen, um die Versorgung mit Atemschutzmasken zu besprechen, sagte Laumann am Mittwoch (11.03.2020) im Düsseldorfer Landtag.