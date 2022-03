NRW schafft anlasslose Corona-Tests in Kitas nach Ostern ab

Die anlasslosen Coronatests in den nordrhein-westfälischen Kitas sollen bald wegfallen. Familienminister Joachim Stamp (FDP) kündigte am Freitag an, dass dieser Schritt nach Ostern erfolgen werde. Dann stelle das Land den Einrichtungen keine kostenlosen Schnelltests mehr zur Verfügung.

Schon nach dem 3. April wird das Angebot für PCR-Pooltests beendet. Bislang können in den Kommunen einzelne Kita-Gruppen gebündelt die sensibleren PCR-Testungen bekommen. Wird dort ein positiver Fall entdeckt, werden die Kinder noch einmal einzeln nachgetestet. Das Land finanziert dieses aufwendigere Verfahren. Laut Stamp nehmen das bislang ein Drittel der Kommunen in Anspruch. Nach dem 3. April fällt es nun weg.

Ärzte fordern Ende der Corona-Tests

Der Minister sagte, zuletzt hab es einen " intensiven Austausch " mit Kinderärzten gegeben. Erst wenige Stunden vor Stamps Ankündigung hatten Mediziner ein Ende der anlasslosen Corona-Testungen für Kinder gefordert. Die bisherigen zum Schutz gedachten Maßnahmen belasteten die Jungen und Mädchen eher als sie nutzten, kritisierte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Auch wenn die Infektionszahlen bei Kinder hoch seien, " spiegelt das die reale Krankheitssituation bei den Kindern überhaupt nicht wieder ".