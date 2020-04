Corona-Studie in Heinsberg liefert Argumente für Exit-Diskussion

Doch nicht nur die können durch Hygiene und Abstand unterbunden werden. Laut Gunther Hartmann, Professor für Klinische Chemie und Pharmakologie an der Universität Bonn, wird nach ersten Einschätzungen davon ausgegangen, dass auch der Schweregrad der Erkrankung dadurch reduziert werden kann. " Die Zahl der Erreger hat bei Erstinfektionen Einfluss auf den Schweregrad der Erkrankung ", sagte er.

Laschet gibt erste Hinweise

Ob und welche Lockerungen es tatsächlich geben wird, ließ NRW -Ministerpräsident Armin Laschet am Donnerstag offen. Er verwies auf eine gemeinsame Konferenz aller Regierungschefs der Bundesländer mit der Kanzlerin am Mittwoch nach Ostern. Allerdings ließ Laschet durchblicken, wie es weitergehen könne. So verwies er darauf, dass auch kleine Geschäfte oder Autohäuser die Hygienevorschriften einhalten könnten – so wie es Bäckereien gerade auch schafften.

Stand: 09.04.2020, 13:08