Laschet kündigt neue Corona-Milliarden an

SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Kutschaty ging Armin Laschet scharf an: seine Pläne seien " nicht der große Wurf, sondern die Verwaltung der Krise" . Eine wirkliche Hilfe wäre ein Aufstockung des 300-Euro-Bonus des Bundes für Familien, so wie von Laschet noch vor wenigen Wochen gefordert. Die geplanten Ausgaben hielfen nicht " LKW-Fahreren und Krankenschwestern", so Kutschaty, für diese hätte Laschet "nur warme Worte übrig ".

Im Hinblick auf Laschets Krisenmanagement in den Kreisen Warendorf und Gütersloh attestierte Kutschaty " Führungsschwäche " und Naivität im Umgang mit dem Konzern Tönnies.