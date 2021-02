Nicht alle Gesundheitsämter wollen Software "Sormas" zur Kontaktverfolgung nutzen

Entscheidende Neuerung: Die Gesundheitsämter bekommen mit „Sormas “ die Daten infizierter Personen vom Labor direkt ins System übermittelt. Diese Daten wurden bis Jahresende noch per Fax verschickt. Und: das Programm soll helfen, Daten zwischen den Gesundheitsämtern einfacher auszutauschen. Das Problem: Diese Funktion soll erst in einem späteren Update angeboten werden, stehen den Gesundheitsämtern also noch nicht zur Verfügung. Ein Grund, weshalb sich viele Kommunen weigern, Somas zu installieren und lieber mit ihrem alten System weiterarbeiten wollen.

Landesregierung macht Druck

Doch der Bund und das Land machen Druck. Heute läuft die Frist zur Einführung ab. NRW -Digitalminister Andreas Pinkwart ( FDP ) will unwillige Gesundheitsämter notfalls per Erlass zur Einführung zwingen.