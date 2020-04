Die Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe geben zu bedenken, dass angesichts der definierten Ausnahmen diese Maßnahme ohnehin ins Leere laufe. Eine Verbesserung zur jetzigen Lage, die auf Freiwilligkeit basiert, gebe es somit nicht. So bleibt am Ende nur ein mehrfach beklagter schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte. Die Ärztekammern kritisieren zudem, dass diese "Zwangsrekrutierung" lediglich von der Landesregierung statt vom Parlament beschlossen werden soll.

Ganz anders sieht dies der Städtetag NRW. Er begrüßt die Möglichkeit, medizinisches Fachpersonal zu verpflichten und begründet dies mit der teilweisen Verweigerung der niedergelassenen Ärzte, Coronatests durchzuführen.

Grundlegende Kritik am Gesundheitssystem

Oft spielen die Experten den Ball an die Landesregierung zurück: Der deutsche Berufsverband für Pflegeberufe stellt fest, "dass der Personalmangel in der Pflege systemimmanent ist" . Er bemängelt, dass es in NRW "noch nicht einmal eine zentrale Anlaufstelle" gebe für unterstützungswilliges Fachpersonal.

Immer wieder wird angemahnt, das Verwaltungspersonal, das mitunter weitreichende Entscheidungen trifft, müsse qualifiziert werden. Mit Blick auf mögliche Zwangsverpflichtungen befürchtet der Hausärzteverband Nordrhein gar eine " Chaotisierung " angesichts von "auf diese Situation nicht vorbereiteten Verwaltungsstrukturen".

Befugnisse befristen

Die Ärztekammern und Christoph Gusy, Jura-Professor der Uni Bielefeld, vermissen eine Befristung des Gesetzes. Ähnliche Regelungen im Bund gelten nur bis zum 31.03.2021.

Das scheint eine wichtige Anregung zu sein. Denn wiederholt betonen die Interessenvertreter, sie seien bereit, jetzt in der Krise vieles mitzutragen. Aber dass sie danach in aller Ruhe kleine, aber wichtige Details und die große Frage der Verfassungskonformität klären möchten.