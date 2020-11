Debatte um das Silvesterfeuerwerk: Corona, Böller und die Landespolitik

FDP: "letzte kleine Freude"

Die Liberalen im NRW-Landtag halten ein pauschales Verbot für " völlig überzogen ". Der innenpolitische Sprecher und Fraktionsvize Marc Lürbke sagte dem WDR: "Setzen wir lieber auf Vernunft und Eigenverantwortung der Menschen. Wenn Familien in der eigenen Straße ein paar Raketen in den Nachthimmel schicken möchten, können sie doch problemlos Abstand zum Nachbarn halten." Es sei ein hartes Jahr gewesen, da sei es doch nachvollziehbar, "wenn man nicht noch zu Silvester auf die letzten kleinen Freuden verzichten möchte." Für viele gehöre ein kleines privates Feuerwerk als Tradition zum Jahreswechsel hinzu.

Städte- und Gemeindebund gegen Verbot

Der Städte- und Gemeindebund NRW hatte sich zuvor bereits gegen ein generelles Verbot von Feuerwerken und Böllern zu Silvester ausgesprochen. "Natürlich müssen wir in Corona-Zeiten sehr genau hinschauen, was an Silvester möglich ist" , sagte Präsident Roland Schäfer. Große Partys könne man sich "aus dem Kopf schlagen, so viel ist sicher." Doch das sei kein Grund, direkt landesweit das Abbrennen von Feuerwerk zu verbieten. In vielen Kommunen habe es in den Vorjahren keine ernsthaften Probleme, weder mit Feinstaubbelastung, noch mit Menschenansammlungen oder schweren Verletzungen zu Silvester gegeben. "Ein generelles Böllerverbot wäre daher überzogen" , schlussfolgert Schäfer.

Letztendlich wird für die Frage, wie wir dieses verrückte Corona-Jahr verabschieden und das nächste begrüßen, wohl die Infektionslage Ende Dezember entscheidend sein.

Stand: 19.11.2020, 14:47