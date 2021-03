Neue Corona-Regeln: Einkaufen mit Termin ab Montag

Damit dürfen ab Montag auch wieder alle anderen Läden im Einzelhandel öffnen. Allerdings nur für Kunden, die vorher einen Termin gemacht haben. Genauso dürfen auch Zoos, Galerien und Museen vorab personalisierte Tickets an Besucher und Besucherinnen verkaufen.

Sport mit bis zu 20 Kindern erlaubt

Auch Freizeitsport draußen ist wieder erlaubt, in kleinen Gruppen von höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten oder im Einzelunterricht. Eine Ausnahme gibt es für Kinder bis 14 Jahre. Sie dürfen in einer Gruppe von bis zu 20 Leuten draußen Sport machen, plus zwei Aufsichtspersonen.