Schulen zu - Spielplätze bleiben in NRW offen

Öffentliche Spielplätze sollen in NRW vorerst nicht gesperrt werden. "Wir wollen, dass Kinder an die frische Luft kommen" , erklärte Familienminister Joachim Stamp ( FDP ) am Montag (16.03.2020). Und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) ergänzte: Wer mit kleinen Kindern in einer engen Stadtwohnung wohne, brauche gerade jetzt Auslaufmöglichkeiten.

Damit stellt sich die Landesregierung bewusst gegen die Empfehlung der Bundesregierung: In den " Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen " hatte diese am Montag beschlossen, dass auch Kinderspielplätze geschlossen bleiben sollen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

" Wenn der Spielplatz nicht zugänglich ist, entstehen in engen Stadtwohnungen Situationen, die keiner verantworten kann" , so Laumann. Trotzdem sollten die Kinder auf dem Spielplatz genügend Abstand voneinander halten. Er gehe davon aus, "dass Eltern verantwortungsvoll handeln" .

Schulen sind geschlossen