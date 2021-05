Testbescheinigungen ab Montag auch an Schulen

Die Schulen in Nordrhein-Westfalen kehren am Montag zum Präsenzunterricht zurück. Schüler an weiterführenden Schulen testen sich dann künftig mehrmals pro Woche selbst. Dies geschieht unter Aufsicht, deshalb können auch Testbescheinigungen ausgestellt werden, wenn die Schüler das wollen. So erklärte es das Schulmnisterium in einer E-Mail an alle Schulen.