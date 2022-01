Ein Prozent der Schüler in NRW mit Corona infiziert

Infektionsgeschehen unter Schülern nimmt Fahrt auf

All das macht an den Schulen in NRW keinen Bogen - im Gegenteil. Auch dort breitet sich die ansteckende Omikron-Variante aus. " Das derzeitige Infektionsgeschehen nimmt Fahrt auf ", sagte Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) am Mittwoch im Schulausschuss des Landtages.

Konkret seien in der vergangenen Woche 20.232 Schülerinnen und Schüler infiziert gewesen. Das entspreche einem Anteil von 0,99 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in den Schulen. Zudem seien mit 28.209 Schülern 1,38 Prozent in Quarantäne gewesen.