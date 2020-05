NRW-Finanzminister plant sehr langfristig

Würden alle Wünsche erfüllt, müssten Land und Bund weitere Schulden aufnehmen. Bei NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) ist von Panik dennoch nichts zu spüren. Niedrige Zinsen hielten die Belastung in Grenzen, sagt er. Lienenkämper denkt langfristig. Sehr langfristig. Binnen 50 Jahren, so glaubt er, könne man das Geld bequem zurückzahlen.

Kritik von Opposition Bund der Steuerzahler

Das ist Eberhard Kanski, Chef des Bundes der Steuerzahler in NRW, viel zu lang. " Man kann doch gar nicht überblicken, was in einem halben Jahrhundert an Problemen auf uns zukommt ", sagt Kanski. " Das nimmt späteren Generationen die Luft zum Atmen. " Selbst in vergangenen Jahren mit Rekordsteuereinnahmen sei nicht gelungen, Schulden in NRW wirklich abzubauen.

Auch die SPD ist da nicht optimistisch. Damit Geld in die Kasse kommt, will Oppositions-Chef Thomas Kutschaty (SPD) Vermögende und Reiche stärker belasten. Das aber lehnen sowohl die Landesregierung als auch die CDU im Bund ab. Sie hoffen auf einen baldigen Aufschwung, der die Steuerquellen wieder sprudeln lassen würde.

Zweifel am Wirtschaftsboom

Nicht nur Lars Feld, der Chef der Wirtschaftsweisen, glaubt daran nicht. Allein die schrumpfende Bevölkerung werde dem Wachstum Grenzen setzen. Und auch Bernd Stichling vom Restaurant Alt Vellern in Beckum zweifelt am Wirtschftsboom. Die Geschäftsreisenden, so berichtet er, blieben aus, " weil viele Firmen umgestiegen sind auf Videokonferenzen und Homeoffice. " Und das, fürchtet er, wird noch lange so bleiben.

