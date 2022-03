NRW reagiert wortkarg auf neue Corona-Regeln

Land kann schärfere Regeln beschließen

Das ist der vielzitierte "Basisschutz". Daneben könnte man von einer ergänzenden "Hotspot-Strategie" sprechen. Treten zum Beispiel irgendwo neue, gefährliche Varianten des Virus auf, können die Landesregierungen in einzelnen Kreisen, Städten oder Regionen schärfere Maßnahmen wieder in Kraft setzen. Dazu zählt ein Mix aus hinlänglich bekannten Werkzeugen: Maskenpflicht, Abstandsgebot oder 3G-Nachweise.

Allerdings müssen die Ministerpräsidenten vorher die Zustimmung des jeweiligen Landtags einholen, so will es der Berliner Vorschlag. Ein Gedanke, der bei den Liberalen viele Freunde hat, bei der CDU aber kritisch gesehen wird.

Bald keine Maskenpflicht mehr in der Schule

Mit Masken in der Schule könnte es bald zu Ende sein

Kommt die Regelung so wie geplant, wäre am 20. März, spätestens nach Ende der Übergangsfirst, also am 2. April, auch die Maskenpflicht im Schulunterricht Geschichte. Testen können die Länder weiter, "sofern es erforderlich ist" , wie es im Text heißt. Woran das genau festgemacht werden soll, ist offen. Dass gerade bei diesem Aspekt die Emotionen oft besonders schäumen, ist der Politik bewusst.

Auffallend ist, wie zurückhaltend auch die zuständigen Fachressorts sind. Hier wird die Devise ausgegeben, erst einmal das endgültige Gesetz aus Berlin abzuwarten.

Das Gesundheitsministerium in Düsseldorf betont aber, dass man „im Fall einer dynamischen Infektionsentwicklung in der gebotenen Schnelligkeit“ handeln müsse. Dies sei, so die Behörde, mit dem gegenwärtig vorliegenden Entwurf nicht hinreichend sichergestellt.