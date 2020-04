Bund und Länder planen Corona-Lockerungen

Am Mittwochnachmittag (15.04.2020) haben Kanzlerin Angela Merkel ( CDU ) und die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam beraten, wie die in der Corona-Krise erlassenen Beschränkungen wieder gelockert werden können. "Wir haben etwas erreicht, was nicht von Anfang an sicher war ", sagte Merkel am frühen Abend in einer Pressekonferenz. Aber der " Zwischenerfolg " sei " zerbrechlich ", und es dürfe jetzt " kein falsches Vorpreschen " geben. Zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ( CSU ) fasste sie die Ergebnisse der Beratung zusammen. Anschließend erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ), was die Maßnahmen jeweils für NRW bedeuten.

Kontaktbeschränkungen gehen weiter

Nach Beschluss von Bund und Ländern sollen die Kontaktbeschränkungen für die Bürger in ganz Deutschland noch mindestens bis zum 3. Mai andauern. Weiter gilt ein Mindestabstand von 1,50 Meter in der Öffentlichkeit, es dürfen sich nicht mehr als zwei Menschen, die nicht in einem Haushalt zusammenleben, versammeln. Beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen wird den Menschen " dringend empfohlen" , einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Auf private Reisen und Besuche sollen die Menschen weiter verzichten, sagte Laschet.