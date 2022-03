Lockerungen ab Freitag: 3G in Restaurants, Kultur und Sport - Clubs öffnen

Stand: 02.03.2022, 16:03 Uhr

Am Freitag tritt in NRW die zweite Stufe der Corona-Lockerungen in Kraft, die Bund und Länder verabredet hatten. Damit gilt in Restaurants, bei Kulturevents und im Sport 3G - außer in Stadien. Auch Clubs dürfen wieder öffnen.