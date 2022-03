Laumann fordert Nachbesserungen am Gesetz

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann

Was also stattdessen tun? NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) sieht offenbar nur eine Möglichkeit: Die Ampel muss das Infektionsschutzgesetz wieder ändern. So fordert NRW zusammen mit vier weiteren Bundesländern eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen um vier Wochen. " Die Fallzahlen sind bundesweit so hoch wie noch nie und das Gesundheitswesen weiterhin stark belaste t", sagte Laumann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der Bund müsse deshalb das Infektionsschutzgesetz nachbessern. " Auf der aktuellen Rechtsgrundlage können wir Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und zur Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitswesens nicht schnell genug und rechtssicher umsetzen. "

Dahinter steckt wohl der Gedanke: Laumann und seiner CDU fehlt die FDP, um die Maßnahmen in NRW über den 2. April hinaus fortzusetzen. Deshalb ruft er nun in Richtung Berlin. Doch die Erfolgsaussichten sind gering. Denn für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes bräuchte es auch in Berlin die FDP.