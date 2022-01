Neuer Ärger an Schulen - PCR-Tests vor dem Aus?

Kritik an Quarantäne-Chaos

NRW-Schulministerin Gebauer (FDP)

Die Grünen sprachen von "Chaos in den Schulen" . Sie wollen Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) am Mittwoch im Landtag zur Lage befragen. "Wir erwarten, dass die Landesregierung in der Sitzung erklärt, welche Auswirkungen die begrenzten Laborkapazitäten auf die Testungen an Schulen haben und welche Konsequenzen sie daraus zieht" , sagte die Grünen-Schulexpertin Sigrid Beer.

Keine Vorabinfo an Eltern

Es geht um die PCR-Tests, die für die Grund- und Förderschulen in NRW flächendeckend durchgeführt werden, und teilweise auch an weiterführenden Schulen. Dabei macht jedes Kind in der Klasse zwei Tests: Einen für den Pool-Test, und einen für die eventuell nötige Einzeltestung.

Um die Kapazitäten der Labore zu schonen wird zunächst der Pooltest ausgewertet. Ist dieser Pool-Test einer Klasse positiv, müssen die Labore eigentlich die Einzelproben von jeder Schülerinnen und jedem Schüler aus dem Pool separat untersuchen. Nur lässt sich feststellen, wer aus dem Pool tatsächlich infiziert ist.

Labore überlastet

Genau diese Einzelauswertung schaffen aber offenbar einige Labore jetzt schon nicht mehr. Das Kölner Labor Wisplinghoff teilte mit: "Die anhaltend steigende Inzidenz zeigt sich leider auch weiterhin im Rahmen der Pooltestung der Schülerinnen und Schüler, sodass wir eine Positivrate von nunmehr über 25 Prozent der Pools zu verzeichnen haben. In Abstimmung mit der Projektsteuerung wurde daher die Analyse der Einzelteste (Poolauflösungen) für die positiven Pools von Montag ausgesetzt."