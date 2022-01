Test-Chaos an Kitas und Verwirrung um Landesverordnung

Nach dieser Lesart würden Kommunen eigentlich nur zwei Möglichkeiten haben. Entweder sie verzichten ganz auf die freiwilligen PCR-Testungen an Kitas oder sie bleiben beim aktuellen System. also PCR-Pooltest mit anschließender individueller Probe - und akzeptieren die langen Wartezeiten bei den Laboren.

SPD: Kita-Kinder wurden vergessen

Dennis Maelzer

Ist das gewollt oder ein Versehen? Das NRW -Gesundheitsministerium hat auf eine entsprechende WDR-Anfrage noch nicht geantwortet. Dennis Maelzer von der SPD -Fraktion im Landtag übt deutliche Kritik: "Die Landesregierung trägt das Test-Chaos an den Schulen auch in die Kitas" , schreibt er. "In der Landesverordnung wurden Kita-Kinder anscheinend vergessen". Auch die Stadt Krefeld geht von einem "Versehen" der Landesregierung aus. Sie bleibt deshalb beim Verzicht auf die individuelle PCR-Probe in Kitas.

In Kommunen, die das anders sehen, müssen Eltern dagegen weiterhin ihren Alltag an der Geschwindigkeit der Testlabore ausrichten.