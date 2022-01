Lockerungen oder doch nicht? Unklarheit über Corona-Politik in NRW

Grüne beklagen Uneinigkeit der Koalition

Bahnen sich da also grundlegende Differenzen innerhalb der Regierungskoalition an? Das sehen jedenfalls die Grünen so. Fraktionsgeschäftsführer Mehrdad Mostofizadeh sagte dem WDR: " Der Ministerpräsident tut so, als wenn er Team Vorsicht ist, und sein Koalitionspartner macht kommunikativ das absolute Gegenteil ." Die FDP betreibe " Profilierung auf parteitaktischer Ebene " und die Vorschläge kämen " zum völlig falschen Zeitpunkt ".

Klar ist: Weniger als vier Monate vor der NRW-Landtagswahl will in diesen Tagen jede politische Seite zeigen, wofür sie steht. Doch in den vergangenen zwei Pandemie-Jahren kam es immer wieder vor, dass die FDP ein Stück vom Kurs abwich. Das führte dazu, dass es in NRW manchmal andere Regelungen gab, als zuvor auf dem Bund-Länder-Treffen beschlossen worden war. Wer sich nun durchsetzt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.