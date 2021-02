FDP könnte Corona-Einigung in NRW kippen

Eigentlich haben sich die Ministerpräsidenten am Mittwochabend mit der Kanzlerin auf eine weitgehende Verlängerung des Corona-Lockdowns bis 7. März verständigt. Doch inzwischen gibt es Zweifel, ob all das in NRW auch so übernommen wird. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) könnte Probleme mit seinem Koalitionspartner FDP bekommen.

In einer Sondersitzung des Landtages sprach FDP-Fraktionschef Christof Rasche mit Blick auf die Beschlüsse von " Enttäuschungen " und stellte klar: " Unser Ziel bleibt, mehr kontrolliert öffnen bei klaren Konzepten und klaren Regeln ." Dabei deutete er an, dass es schon früher zu Lockerungen kommen könnte. " Wer weiß, vielleicht ist nicht schon ab 22. Februar etwas mehr möglich, als wir jetzt denken ." Bislang ist für diesen Zeitpunkt nur eine schrittweise Öffnung der Schulen mit Wechselunterricht in Grundschulen geplant.